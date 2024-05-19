Оскар де ла Хойя обратился к Усику после победы над Фьюри

Бывший боксёр, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя обратился к чемпиону мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александру Усику после победы украинца над обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик! Ты самый плохой человек на планете!!!» – написал де ла Хойя на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, бой продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья. Усик, в свою очередь, до этого боя, за карьеру провёл 21 поединок и во всех выходил победителем.

В предыдущем бою Усик в августе 2023 года победил британца, Даниэля Дюбуа. Фьюри в своём предыдущем бою, в октябре 2023 года, победил Фрэнсиса Нганну.

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