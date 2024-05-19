Фотографии боя Александр Усик — Тайсон Фьюри

Появились фотографии с титульного боя на турнире в Саудовской Аравии, в котором Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он продлил серию без поражений до 22 боёв, при этом не потерпел ни одного поражения. Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.

Напомним, Усик владеет поясами WBA, WBO и IBF. Фьюри до боя с Усиком владел поясом чемпиона по версии WBC.