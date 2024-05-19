Фьюри: верю, что я победил Усика

Британский боксёр Тайсон Фьюри высказался после поражения в бою с Александром Усиком в Саудовской Аравии.

«Мы сделали отличный бой для фанатов. Я верю, что я победил. Я пытался его финишировать. Но это судьи. Это был очень близкий бой. Я наслаждался. Я танцевал, кружил вокруг него. Пропущенный удар? Было ли это ошибкой? Я не знаю. Я счастлив. В моём понимании это был отличный бой. Я горжусь собой. Поверьте, я горжусь», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта