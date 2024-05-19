Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри: верю, что я победил Усика

Фьюри: верю, что я победил Усика
Комментарии

Британский боксёр Тайсон Фьюри высказался после поражения в бою с Александром Усиком в Саудовской Аравии.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

«Мы сделали отличный бой для фанатов. Я верю, что я победил. Я пытался его финишировать. Но это судьи. Это был очень близкий бой. Я наслаждался. Я танцевал, кружил вокруг него. Пропущенный удар? Было ли это ошибкой? Я не знаю. Я счастлив. В моём понимании это был отличный бой. Я горжусь собой. Поверьте, я горжусь», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет.

Материалы по теме
Усик — Фьюри: Александр — абсолютный чемпион! Историческое поражение Тайсона. LIVE
Live
Усик — Фьюри: Александр — абсолютный чемпион! Историческое поражение Тайсона. LIVE

Бой Фьюри – Усик: история конфликта

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android