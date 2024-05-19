Британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что хочет провести бой-реванш с Александром Усиком.

«Я хочу реванш. Хочу вернуться в лагерь и тренироваться, тренироваться. Я сделаю это. А потом вы все скажете, что я был прав», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, Фьюри раздельным решением проиграл Усику в титульном бою. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Фьюри потерпел первое поражение в своей карьере и потерял пояс чемпиона по версии WBC. Ранее на его счету было 35 боёв, в которых он одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья.

Усик, в свою очередь, продлил серию без поражений до 22 боёв, не потерпев ни одного поражения.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта