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Александр Усик повторил достижение Эвандера Холифилда

Александр Усик повторил достижение Эвандера Холифилда
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Украинский боксёр Александр Усик стал вторым после Эвандера Холифилда боксёром, который стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

Напомним, Усик в титульном бою победил британца Тайсона Фьюри. стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он продлил серию без поражений до 22 боёв.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Фьюри оказался в нокдауне, но смог подняться и продолжить бой.

Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс по версии WBC. Отметим, после боя британец был недоволен решением судей. Также он заявил о готовности провести бой-реванш с Усиком.

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