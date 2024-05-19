Мёрфи победил Барбозу в главном бою турнира UFC Fight Night 241

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В Лас-Вегасе завершился главный бой турнира UFC Fight Night 241, в котором бразилец Эдсон Барбоза встречался с британцем Лероном Мёрфи.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой британца единогласным решением судей. Мёрфи одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. На счету Барбозы 12 поражений и 24 победы.

В соглавном бою турнира американец Калинн Уильямс нокаутировал в первом раунде представителя Гайны Карлстона Харриса

Напомним, в предварительном карде Немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов встретился с представителем Бразилии Варлеем Алвесом. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Магомедова единогласным решением судей (30-26).

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