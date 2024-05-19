Супруга Александра Усика отреагировала на победу мужа в бою с Фьюри

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) одержал победу раздельным решением судей над обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсоном Фьюри (35-1-1, 24 KO).

После окончания поединка Екатерина Усик, жена Александра Усика, отреагировала на победу своего мужа. «Благодарю всех за поддержку, за веру в нас. Это очень важно. Вместе – мы сила. Весь мир видит это», – написала Екатерина на своей страничке в одной из социальных сетей.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения. Отметим, после боя украинец был госпитализирован с подозрением на перелом челюсти.

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