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Александр Усик ответил на предложение Тайсона Фьюри провести реванш

Александр Усик ответил на предложение Тайсона Фьюри провести реванш
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) одержал победу раздельным решением судей над обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсоном Фьюри (35-1-1, 24 KO). Фьюри после окончания поединка заявил, что рассчитывает на реванш, украинец ответил на данное предложение.

«Да, конечно, готов к реваншу», – приводит слова Усика ВВС.

Напомним, после окончания боя появилась информацию о том, что Усик был госпитализирован с подозрением на сломанную челюсть, и не будет присутствовать на пресс-конференции. Однако несмотря на это Александр Усик принял участие в пресс-конференции и ответил на все вопросы журналистов.

Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья. Таким образом, сегодня британец потерпел первое поражение.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта

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