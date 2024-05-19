Усик заплакал на пресс-конференции, рассказав о последнем разговоре во сне с умершим отцом

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) одержавший победу раздельным решением судей над обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри (35-1-1, 24 KO), принял участие в пресс-конференции после поединка.

В одном из моментов Усик заплакал, рассказав о своём последнем разговоре с умершим отцом, приходившим к нему во сне.

Фото: Скрин с пресс-конференции

«Александр, до этого боя ты говорил, что твой отец иногда приходит к тебе перед боями и улыбается. Приходил ли он к тебе перед этим боем?»

«Нет. Потому что… В последний раз, когда отец приходил ко мне… Я, конечно же, говорю про сон. Я сильно скучаю по отцу. Тогда я сказал своему отцу: «Пап, слушай, ты живёшь там, а я живу тут. Поэтому, пожалуйста, не приходи ко мне. Я люблю тебя.

Мне очень сложно, когда отец приходит ко мне, потому что я начинаю вспоминать всю свою жизнь. Я знаю, что он тут. Возможно, даже где-то среди вас», — сказал Усик журналистам.

Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь