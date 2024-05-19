Усик рассказал, считает ли он, что в 9-м раунде боя с Фьюри у него украли нокаут

Новый абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) прокомментировал победу над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

— Ты волновался, когда объявляли, что решение будет раздельным?

– Нет. Не знаю, почему должен был. Ибо верил, что победил. Проделал хорошую работу. Не волновался.

– Твоя команда говорит, что у тебя украли нокаут. Что ты думаешь?

— Не думаю об этом, потому что у нас есть победитель. Окей, может быть, но не думаю об этом, потому что мы победили. Окей, нет нокаута — без проблем. Но это было 12 раундов большой драмы», — сказал Усик журналистам на пресс-конференции после боя.

Напомним, в девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри. Британец смог восстановиться и продолжить бой.

Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь