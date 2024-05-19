Усик победил Фьюри, «Эдмонтон» и «Ванкувер» сыграют седьмой матч. Главное к утру
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, победив раздельным решением судей Тайсона Фьюри, «Эдмонтон Ойлерз» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» и команды определят победителя в решающем седьмом матче, «Аталанта» Алексея Миранчука гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Усик победил Тайсона Фьюри, став абсолютным чемпионом мира.
- Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Ванкувером».
- «Аталанта» гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.
- «Краснодар» в напряжённом матче обыграл «Сочи» и поднялся на второе место в таблице РПЛ.
- «Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ.
- НХЛ объявила обладателя награды «Фрэнк Дж. Селки Трофи».
- «Интер Майами» с Месси в добавленное время вырвал победу в матче с «Ди-Си Юнайтед».
- «Эдмонтон» установил рекорд плей-офф НХЛ в XXI веке.
- «Даллас» победил «Оклахома-Сити» и выиграл серию плей-офф НБА, у Дончича трипл-дабл.
- Мёрфи победил Барбозу в главном бою турнира UFC Fight Night 241.
- Результаты турнира UFC Fight Night 241.
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