Усик победил Фьюри, «Эдмонтон» и «Ванкувер» сыграют седьмой матч. Главное к утру

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, победив раздельным решением судей Тайсона Фьюри, «Эдмонтон Ойлерз» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» и команды определят победителя в решающем седьмом матче, «Аталанта» Алексея Миранчука гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».