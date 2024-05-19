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19 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА, бокс, UFC

Усик победил Фьюри, «Эдмонтон» и «Ванкувер» сыграют седьмой матч. Главное к утру
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Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, победив раздельным решением судей Тайсона Фьюри, «Эдмонтон Ойлерз» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» и команды определят победителя в решающем седьмом матче, «Аталанта» Алексея Миранчука гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Усик победил Тайсона Фьюри, став абсолютным чемпионом мира.
  2. Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Ванкувером».
  3. «Аталанта» гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.
  4. «Краснодар» в напряжённом матче обыграл «Сочи» и поднялся на второе место в таблице РПЛ.
  5. «Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ.
  6. НХЛ объявила обладателя награды «Фрэнк Дж. Селки Трофи».
  7. «Интер Майами» с Месси в добавленное время вырвал победу в матче с «Ди-Си Юнайтед».
  8. «Эдмонтон» установил рекорд плей-офф НХЛ в XXI веке.
  9. «Даллас» победил «Оклахома-Сити» и выиграл серию плей-офф НБА, у Дончича трипл-дабл.
  10. Мёрфи победил Барбозу в главном бою турнира UFC Fight Night 241.
  11. Результаты турнира UFC Fight Night 241.
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