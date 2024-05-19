«Не могу дождаться реванша». Волкановски — о поединке Усик — Фьюри

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски прокомментировал боксёрский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Нокдаун укрепил решение, не могу дождаться реванша», — написал в своих социальных сетях Александр Волкановски.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.