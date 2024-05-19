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«Не могу дождаться реванша». Волкановски — о поединке Усик — Фьюри

«Не могу дождаться реванша». Волкановски — о поединке Усик — Фьюри
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Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски прокомментировал боксёрский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

«Нокдаун укрепил решение, не могу дождаться реванша», — написал в своих социальных сетях Александр Волкановски.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.

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