Эдуард Кравцов высказался о предстоящем реванше Усика с Фьюри

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке между популярным британским боксёром Тайсоном Фьюри и абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«У них уже был контракт на реванш. Думаю, там тоже шансы будут 50 на 50. Кто как подойдёт, как будут себя чувствовать. Много факторов, которые могут сыграть свою роль», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.