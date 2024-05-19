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Василевский: Усик — машина, включил режим робота и победил Фьюри

Василевский: Усик — машина, включил режим робота и победил Фьюри
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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о поединке между чемпионом мира по боксу по версии WBO, WBA и IBF украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по боксу по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Я давал больше шансов Фьюри, но Усик — машина. Оказалось, что даже Фьюри ему не помеха. Хотя Тайсон самый неудобный из всех его соперников. Усик включил свой режим робота и победил. Я видел бой Усика однажды вживую, когда он с Гассиевым боксировал. Александр в ринге превращается в супермена, работает в одном темпе, как будто реально робот. Порой сложно представить, что можно сделать, чтобы у него выиграть. Думал, Фьюри что-то придумает, но даже он не смог», — сказал Василевский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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