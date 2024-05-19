Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Василевский: Усика можно ставить на уровень Али, Тайсона и Льюиса

Василевский: Усика можно ставить на уровень Али, Тайсона и Льюиса
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказал мнение, что абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик может называться одним из величайших тяжеловесов в истории.

«Можно ли назвать Усика величайшим тяжеловесом? 100%. Хотя он и не тяжеловес даже. Он и так был одним из лучших, величайших, но, побив Фьюри, он доказал, что его можно ставить на уровень Мохаммеда Али, Майка Тайсона, Джорджа Формана, Леннокса Льюиса. Он в этой категории. Хотя рекорд Усика лучше. Они все проигрывали, Усик — нет», — сказал Василевский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой между Тайсоном и Александром продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.

Материалы по теме
Есть абсолютный чемпион в супертяжёлом весе! Усик победил Фьюри в потрясающем бою
Есть абсолютный чемпион в супертяжёлом весе! Усик победил Фьюри в потрясающем бою
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android