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Бабанин высказался о будущем Ковалёва после поражения от Сафара

Бабанин высказался о будущем Ковалёва после поражения от Сафара
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Известный российский боксёр Максим Бабанин высказался о будущем экс-чемпиона мира по боксу Сергея Ковалёва после поражения от представителя Швеции Робина Сафара.

«Результат, как я и говорил. Будущее зависит от предложений. Если он кому-то будет интересен для рекорда. Думаю, у него предложения ещё будут. У него хороший рекорд. И он может помогать расти в рейтинге. А если нет, то прекрасная идея – провести поединок в Челябинске и завершить карьеру», — сказал Бабанин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, их поединок состоялся вчера, 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. Ковалёв уступил единогласным судейским решением по итогам 10 раундов (94-95, 90-99, 92-97).

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