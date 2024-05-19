«Судья даже помог Тайсону». Бабанин высказался о поединке Усика и Фьюри

Известный российский боксёр Максим Бабанин считает, что украинец Александр Усик проигрывал бой до того, как отправил в нокдаун британца Тайсона Фьюри.

«До девятого раунда Фьюри выигрывал. Усик понимал это, поэтому накатил, сделал нокдаун. И судья даже помог Фьюри, не остановил бой. Если бы не этот нокдаун, была бы либо ничья, либо победа Фьюри», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой между Усиком и Фьюри состоялся сегодня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Александр Усик отправил в нокдаун Тайсона Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Украинский боксёр провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.