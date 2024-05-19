Сланов отреагировал на поражение Ковалёва в бою с Сафаром

Российский тренер Виталий Сланов высказался о поражении экс-чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва в бою с представителем Швеции Робином Сафаром.

«Возраст, возраст. Уже мышцы не те. Остроты не было, подсел в конце. И соперник оказался неожиданно приличным. У него неплохая школа, я не ожидал. Не просматривал его до этого. А вчера посмотрел, он – неплохой. Не сказал бы, что большие чемпионские амбиции. Но может расти, прибавлять. И вчера он себя хорошо показал. Но Сергей уже не тот. Той остроты нет, того джеба», — сказал Сланов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, их поединок состоялся вчера, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ковалёв уступил единогласным судейским решением по итогам 10 раундов (94-95, 90-99, 92-97).