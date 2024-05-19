«Отдали победу за счёт двух ярких раундов». Сланов высказался о поединке Усика и Фьюри

Российский тренер Виталий Сланов отреагировал на поединок между чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии IBF, WBA, и WBO Александром Усиком.

«Фьюри – крупный мальчик. Он всё равно подсел. С таким подвижным боксёром Тайсон ещё не боксировал. Усик – большой мастер. Он видел, что уступал, поэтому взвинтил темп. Фьюри подсел, не хватило его, потерял концентрацию, координацию. Всё по бою. Я бы не сказал, что кого-то засудили. Но если бы отдали Тайсону Фьюри, кто-то бы поспорил, но в итоге приняли бы. Усику отдали за счёт двух ярких раундов. Если бы их не было, Александр бы не выиграл. Но так всё отдали справедливо.

Если бы отдали Фьюри, поворчали бы пару дней, а потом бы все забыли. Как было и с Гассиевым. Забыли», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.