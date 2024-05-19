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«У Усика нет удара». Сланов оценил момент нокдауна в бою с Фьюри

«У Усика нет удара». Сланов оценил момент нокдауна в бою с Фьюри
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Российский тренер Виталий Сланов проанализировал момент нокдауна в бою между чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии IBF, WBA, и WBO Александром Усиком.

«У Усика нет удара. Он особенно добивать не шёл. Скорее всего, если бы на месте Усика был бы Уайлдер или Джошуа, был бы глухой нокаут. В любом случае, Усик – молодец. Переломил всё в свою пользу. Можем только похлопать. А Фьюри не раз доказывал, что он очень мужественный. Несмотря на всю болтовню и хвастовство. Он же мужественный парень», — сказал Сланов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.

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