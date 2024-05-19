Сланов: Фьюри с такими не боксировал. Усик — это Усик, он очень хорош

Российский тренер Виталий Сланов прокомментировал выступление абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика в бою с популярным британским боксёром Тайсоном Фьюри.

«Он с такими не боксировал. Усик – это Усик. Он очень быстрый, никогда не опускает руки. У него хорошая любительская школа, которую получилось перенести в профессионалы. Я согласен. В какие-то моменты это не казалось, а так и было. Но не из-за того, что Фьюри был плох. А из-за того, что Усик очень хорош», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.