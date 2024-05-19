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«Это подвело его». Костя Цзю объяснил поражение Фьюри в бою с Усиком

«Это подвело его». Костя Цзю объяснил поражение Фьюри в бою с Усиком
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Бывший абсолютный чемпион мира россиянин Костя Цзю прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося сегодня, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Уверен, что Фьюри подвела самоуверенность. Тайсон дерзкий, но дерзость в боксе нужна. Конечно, будет реванш, но там наверняка будет такой же сценарий, как и в этом поединке», – цитирует Цзю издание MMA.Metaratings.ru.

Отметим, что Александр Усик стал первым боксёром после американца Эвандера Холифилда, сумевшим стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом дивизионе.

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