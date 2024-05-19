Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владимир Кличко: Усик — лучший боксёр современности

Владимир Кличко: Усик — лучший боксёр современности
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко прокомментировал результат поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося сегодня, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Эта историческая победа важна не только для Александра Усика. Вы представляете давление, которое испытал этот человек за последние недели и здесь, в ринге? Очевидно, поражение не было вариантом.

Он показал, насколько он великолепен в первом тяжёлом весе, но что ещё удивительнее, габариты, рост, вес, размах рук и подвижность Тайсона Фьюри не имели значения. Александр Усик доказал, что он — лучший боксёр современности», — приводит слова Кличко Sky Sports.

Материалы по теме
Леннокс Льюис обратился к Усику после победы над Фьюри
Материалы по теме
Есть абсолютный чемпион в супертяжёлом весе! Усик победил Фьюри в потрясающем бою
Есть абсолютный чемпион в супертяжёлом весе! Усик победил Фьюри в потрясающем бою

Интересные факты про Александра Усика

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android