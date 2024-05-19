Чемпион Hardcore назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком

Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев по прозвищу Золотой прокомментировал результат боксёрского поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося сегодня, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Для меня это апсет — я ждал убедительной победы Тайсона Фьюри, так как он точно не уступает в техническом арсенале и бойцовском IQ, при этом превосходит Александра в антропометрии. После боя у меня ощущение, будто бы Тайсон Фьюри мог ещё поднажать в последних раундах, но почему-то этого не сделал, а провёл заключительные отрезки, не особо форсируя события. Он сам после боя сказал, что не стал особо включаться в конце — мне кажется, что это и есть большая ошибка, он бы мог забрать этот поединок в свою пользу», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.