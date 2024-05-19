Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион Hardcore назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком

Чемпион Hardcore назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев по прозвищу Золотой прокомментировал результат боксёрского поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося сегодня, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Для меня это апсет — я ждал убедительной победы Тайсона Фьюри, так как он точно не уступает в техническом арсенале и бойцовском IQ, при этом превосходит Александра в антропометрии. После боя у меня ощущение, будто бы Тайсон Фьюри мог ещё поднажать в последних раундах, но почему-то этого не сделал, а провёл заключительные отрезки, не особо форсируя события. Он сам после боя сказал, что не стал особо включаться в конце — мне кажется, что это и есть большая ошибка, он бы мог забрать этот поединок в свою пользу», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Материалы по теме
«Это подвело его». Костя Цзю объяснил поражение Фьюри в бою с Усиком
Материалы по теме
Что пошло не так? Тотальный разбор боя Усик — Фьюри с прославленным тренером
Эксклюзив
Что пошло не так? Тотальный разбор боя Усик — Фьюри с прославленным тренером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android