Тренер Сланов: Опетайя — отличный боксёр. Бивол может у него и не выиграть

Российский тренер Виталий Сланов высказался о потенциальном поединке соотечественника и полутяжеловеса Дмитрия Бивола с двукратным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) австралийцем Джаем Опетайей.

«Он точно будет смотреться лучше, чем Канело. Опетайя – реально хороший боксёр. Думаю, что Бивол может и не выиграть. В отличие от Бивола, Опетайя ещё и бьёт сильно», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Джаю Опетайе 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2015 году и в июле 2022-го сразился за мировой титул, одолев единогласным судейским решением латвийца Майриса Бриедиса.

В ночь с 18 на 19 мая Опетайя и Бриедис провели реванш, и австралиец снова победил единогласным решением. Всего на его счету 25 побед (19 – нокаутом) и ни одного поражения.