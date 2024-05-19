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Сланов: когда Усику больно, когда его бьют по животу, он всегда притворяется

Сланов: когда Усику больно, когда его бьют по животу, он всегда притворяется
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Российский тренер Виталий Сланов считает, что украинский тяжеловес Александр Усик намеренно жаловался на удары по корпусу в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, чтобы через рефери добиться того, чтобы британец реже атаковал его в эту область.

«Ну, это же Усик. Когда ему больно, когда его бьют по животу, он всегда притворяется, время тянет. На судью это тоже влияет, он начинает давать замечания. Но грязной игры от Фьюри я не заметил», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоялся сегодня, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

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