Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владимир Кличко: удивлён, что Фьюри выдержал девятый раунд

Владимир Кличко: удивлён, что Фьюри выдержал девятый раунд
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко похвалил британца Тайсона Фьюри за стойкость в поединке с Александром Усиком, состоявшемся сегодня, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере и едва не нокаутировав в девятом раунде.

«Без сомнений, выдающееся выступление от обоих бойцов. Удивлён, что Фьюри выдержал девятый раунд и добрался до конца поединка. Нужно отдать ему должное», — приводит слова Кличко Sky Sports.

Александр Усик стал первым боксёром после американца Эвандера Холифилда, сумевшим стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом дивизионе.

Материалы по теме
Владимир Кличко: Усик — лучший боксёр современности
Материалы по теме
Что пошло не так? Тотальный разбор боя Усик — Фьюри с прославленным тренером
Эксклюзив
Что пошло не так? Тотальный разбор боя Усик — Фьюри с прославленным тренером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android