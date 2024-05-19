Владимир Кличко: удивлён, что Фьюри выдержал девятый раунд

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко похвалил британца Тайсона Фьюри за стойкость в поединке с Александром Усиком, состоявшемся сегодня, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере и едва не нокаутировав в девятом раунде.

«Без сомнений, выдающееся выступление от обоих бойцов. Удивлён, что Фьюри выдержал девятый раунд и добрался до конца поединка. Нужно отдать ему должное», — приводит слова Кличко Sky Sports.

Александр Усик стал первым боксёром после американца Эвандера Холифилда, сумевшим стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом дивизионе.