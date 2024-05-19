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«Он делает это с Олимпиады». Тедди Атлас объяснил победу Усика

«Он делает это с Олимпиады». Тедди Атлас объяснил победу Усика
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Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком (22-0, 14 KO) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO), состоявшегося сегодня, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Перед боем я говорил, что крупнейший талант Усика — умение находить способ победить. И он нашёл его.

Были понятны физические способности обоих, но победу Усику принесла его способность находить путь к победе. Он это делает с Олимпиады», — написал Атлас в соцсети X (ранее Twitter).

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