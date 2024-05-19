Сергей Ковалёв отреагировал на своё поражение от Сафара

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв прокомментировал своё поражение в поединке со шведом Робином Сафаром, состоявшемся в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Напомним, россиянин проиграл единогласным решением по итогам 10 раундов.

«Подшутил над соперником и сам прикурил. Так бывает. Конечно, сказался долгий простой. Не пойму, почему заволновался, переживал в день боя как новичок. Перегорел. Вышел в ринг ватный, резкости не было, скорости не было, остроты не было. Не знаю, то ли года, то ли эти долгие паузы сказываются.

Сейчас отдохну и буду принимать решение, что делать дальше. Пока мысли такие… Но что нас не ломает, делает нас только сильнее. Поэтому всем добра. Спасибо за поддержку», — сказал Ковалёв в социальных сетях.