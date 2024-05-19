«Вот это моментище». Ломаченко поздравил Усика с победой над Фьюри

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося сегодня, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Лучший из лучших, Александр Усик. Лучший, вот это моментище. Слава Тебе, Господи, Слава Тебе! Мир всем», — написал Ломаченко в социальных сетях.

Александр Усик стал первым боксёром после американца Эвандера Холифилда, сумевшим стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом дивизионе.

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