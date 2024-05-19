Дэвид Хэй: Усик добился всего возможного в боксе, ему больше не к чему стремиться

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал победу украинца Александра Усика в поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе с британцем Тайсоном Фьюри.

«Является ли Усик лучшим бойцом поколения? 100%. Он добился всего возможного за столь небольшое число боёв. Он абсолютный чемпион в супертяжёлом и первом тяжёлом весе, олимпийский чемпион.

Ему больше не к чему стремиться. Он сражался с высококлассными бойцами, отличными бойцами своего времени. Он победил Фьюри и Джошуа. Что он ещё мог бы сделать?» — сказал Хэй в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Александр Усик стал первым боксёром после американца Эвандера Холифилда, сумевшим стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом дивизионе.