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Дэвид Хэй: Усик добился всего возможного в боксе, ему больше не к чему стремиться

Дэвид Хэй: Усик добился всего возможного в боксе, ему больше не к чему стремиться
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал победу украинца Александра Усика в поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе с британцем Тайсоном Фьюри.

«Является ли Усик лучшим бойцом поколения? 100%. Он добился всего возможного за столь небольшое число боёв. Он абсолютный чемпион в супертяжёлом и первом тяжёлом весе, олимпийский чемпион.

Ему больше не к чему стремиться. Он сражался с высококлассными бойцами, отличными бойцами своего времени. Он победил Фьюри и Джошуа. Что он ещё мог бы сделать?» — сказал Хэй в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Александр Усик стал первым боксёром после американца Эвандера Холифилда, сумевшим стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом дивизионе.

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