Портер: Усик казался выдохнувшимся, но вернулся к жизни с ударом слева

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, американец Шон Портер прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося сегодня, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Вау, Усик побеждает. Отличный бой. Тайсон выглядел предпочтительнее в начале, Усик казался выдохнувшимся, но вернулся к жизни с ударом слева. Фьюри так и не смог вернуть себе контроль. Великолепный бой», — написал Портер в соцсети X (ранее Twitter).

Александр Усик стал первым боксёром после американца Эвандера Холифилда, сумевшим стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом дивизионе.

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