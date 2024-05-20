Инсайдер: Усика лишат одного из титулов 1 июня

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик будет лишён одного из своих титулов в первый день лета, сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

Усик оставит пояс Международной боксёрской федерации (IBF), который разыграют британец Даниэль Дюбуа (20-2, 19 KO) и хорват Филип Хргович (17-0, 14 KO), поединок боксёров состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Даниэлю Дюбуа 26 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, британец досрочно остановил в 10-м раунде американца Джаррелла Миллера, закрыв поражение от украинца Александра Усика в августе.

Филипу Хрговичу 31 год. В декабре хорват нокаутировал в первом раунде австралийца Марка Де Мори.

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