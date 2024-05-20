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Тайсон Фьюри обратился с необычным предложением к Александру Усику

Тайсон Фьюри обратился с необычным предложением к Александру Усику
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Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) сказал новому абсолютному чемпиону в супертяжёлом весе Александру Усику (22-0, 14 КО), что хотел бы приехать в отпуск к нему на Украину.

«Я хотел бы приехать на Украину со своей семьёй и провести отпуск с твоей семьёй, а ты приезжай ко мне домой и проведи отпуск со мной», — сказал Тайсон

«Без проблем, друг», — ответил Александр. Слова боксёров приводит издание TNT Sports.

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой. Это поражение стало для Фьюри первым в профессиональной карьере.

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