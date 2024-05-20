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«Безумие». Друг Макгрегора высказался о Фьюри после его поражения от Усика

«Безумие». Друг Макгрегора высказался о Фьюри после его поражения от Усика
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Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с бывшим чемпионом промоушена UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, прокомментировал поражение, которое потерпел британский боксёр Тайсон Фьюри в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Сердце Тайсона Фьюри нуждается в изучении; это безумие, что он не упал. Настоящее сердце чемпиона», — написал Дэнис на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

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