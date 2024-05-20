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Райан Гарсия встретился с Криштиану Роналду и Неймаром на бое Усика и Фьюри

Райан Гарсия встретился с Криштиану Роналду и Неймаром на бое Усика и Фьюри
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Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с именитыми футболистами, португальцем Криштиану Роналду и бразильцем Неймаром. Спортсмены встретились в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где проходил поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком.

«Даже не знаю, что сказать, это было потрясающе», — написал Гарсия.

Фото: Из личного архива Райана Гарсии

Фото: Из личного архива Райана Гарсии

Напомним, бой между Усиком и Фьюри продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

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