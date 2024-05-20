Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring, сместив Наою Иноуэ

Новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии издания The Ring. Это случилось после победы Усика в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, благодаря которой он и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Ранее лидером The Ring был японец Наоя Иноуэ. Теперь он на второй позиции. Третье место у представителя США Теренса Кроуфорда.

Поединок между Усиком и Фьюри состоялся в ночь с 18 на 19 мая мск в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. Отметим, что в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

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