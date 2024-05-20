Андерсон Силва и Чейл Соннен проведут боксёрский бой

Именитые ветераны смешанных единоборств Андерсон Силва и Чейл Соннен проведут боксёрский поединок. Оба спортсмена сообщили об этом у себя в социальных сетях. Бойцы встретятся 15 июня в Сан-Паулу (Бразилия).

Как рассказал у себя в социальных сетях журналист и инсайдер Ариэль Хельвани, противостояние будет проходить в формате пятираундового боя по две минуты.

Напомним, Силва и Соннен встречались в октагоне дважды. В 2010 году Андерсон победил оппонента болевым приемом. Два года спустя между ними состоялся реванш, в котором Соннен проиграл техническим нокаутом.

В общей сложности на счету Силвы в ММА 34 победы при 11 поражениях. В активе Соннена 31 победа, 17 поражений и одна ничья.

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