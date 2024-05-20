Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор показал актуальную физическую форму перед боем с Чендлером

Макгрегор показал актуальную физическую форму перед боем с Чендлером
Аудио-версия:
Комментарии

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший двойной чемпион промоушена UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Ирландец показал, как готовится к следующему поединку.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, следующим соперником Макгрегора будет представитель США Майкл Чендлер. Они сразятся 29 июня 2024 года на турнире UFC 303. Конор не принимал участия в боях с лета 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Всего на счету экс-чемпиона в смешанных единоборствах 22 победы и шесть поражений.

Крупнейший гонорар в истории ММА:

Ранее Конор предположил, какие поединки могут быть организованы с участием украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

Материалы по теме
Макгрегор: у Джошуа было два боя с Усиком, так почему бы не дать ещё один шанс Фьюри?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android