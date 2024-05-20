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Беллью жёстко высказался по поводу скорого лишения Усика звания абсолютного чемпиона мира

Беллью жёстко высказался по поводу скорого лишения Усика звания абсолютного чемпиона мира
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал комментарий по поводу предстоящей утраты украинцем Александром Усиком пояса Международной боксёрской федерации (IBF), а с ним и звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в ближайшие две недели. Усик не сможет защитить пояс IBF, за который 1 июня поспорят Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа.

«Вот почему наш великий спорт продолжает стрелять себе в ногу! Почему он должен освобождать пояс? Он лучший тяжеловес в мире и только что доказал это! Нужно позволить ему провести бой-реванш или подраться с лучшим соперником! Как же меня возмущает политика спорта!» — написал Беллью.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе после победы в поединке с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри.

Усик танцем отпраздновал победу украинского боксёра Беринчика:

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