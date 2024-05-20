«Меня пытаются продать в секс-рабство». Мария Агапова рассказала о тяжёлом положении

Известный боец из Казахстана Мария Агапова разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказала о тяжёлом положении, в котором пребывает в настоящий момент. По словам именитой спортсменки, в ближайшее время она может оказаться бездомной.

«Через неделю, возможно, я буду бездомной. Вы удивлены? А я нет. Это классика моей жизни в Америке. Стать бездомной прямо перед боем в UFC. Это классика, мать его! На следующей неделе я буду искать себе приют для бездомных, так как людям я уже не доверяю. Поскольку у меня нет денег на аренду, я живу где придётся. Люди меня эксплуатируют, и во время этой эксплуатации пренебрегают личными границами и моей жизнью. В том числе пытаются за моей спиной продать меня в секс-рабство. Кто знает приюты, благотворительные организации, которые нацелены помочь, а не эксплуатировать, напишите мне, пожалуйста. Штат Флорида», — написала Агапова.

Сейчас Мария готовится к следующему поединку, который состоится 13 июля. Агапова сразится с представительницей Бразилии Луаной Сантос.