Кудряшов оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о реванше между украинцем Александром Усиком (22-0, 14 KO) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO), который, как ожидается, может состояться осенью этого года.

«Если Фьюри начнёт соблюдать режим и серьёзно, профессионально относиться к нашему ремеслу, я думаю, что он может поменять бой.

Но Усик не будет простым для Фьюри даже в реванше. Сейчас у него больше уверенности. Я думаю, что в реванше Фьюри ждёт то же самое», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

Напомним, бой Усика и Фьюри состоялся 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинец победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112).

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