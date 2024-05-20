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«Что за чемпион». Камбосос эмоционально отреагировал на победу Усика

Бывший объединённый чемпион мира австралиец Джордж Камбосос прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Легендарно. Отличный бой супертяжеловесов, что за чемпион Усик, двукратный абсолютный чемпион, а Фьюри — абсолютный воин! Вот в чём заключается суть бокса, лучший сражается с лучшим», — написал Камбосос в соцсети X (ранее Twitter).

Александр Усик стал первым боксёром после американца Эвандера Холифилда, сумевшим стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом дивизионе.

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