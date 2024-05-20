Брэдли: Фьюри блестяще боксировал четыре или пять раундов

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли прокомментировал результат поединка в супертяжёлом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Я считал, что Фьюри сможет это сделать. Он боксировал так, как и должен был. Он держался на дистанции, хорошо работал джебом и бил по корпусу. Я считаю, что он выиграл второй раунд, четвёртый, пятый и шестой. Он блестяще провёл четыре или пять раундов», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Sean Zittel.

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