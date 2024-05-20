Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: Шарабутдин Магомедов получил нового соперника на бой 22 июня

Инсайдер: Шарабутдин Магомедов получил нового соперника на бой 22 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Российский проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов (16-0), более известный как Шара Буллет, получил нового соперника, с которым сразится 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает в социальных сетях инсайдер Марсель Дорфф.

Соперником Магомедова станет 31-летний немец Жаилтон Латтербах (35-10). Для бойца предстоящий поединок станет дебютным в престижнейшей организации мира.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые подрался в UFC, на турнире UFC 294 победив единогласным решением бразильца Бруно Силву.

Напомним, возглавит турнир UFC on ABC 6 поединок средневесов Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера.

Бился за копейки и перенёс 8 операций. Кто такой Шара Буллет?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android