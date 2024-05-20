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Россиянин Тюлюлин выступит на турнире UFC в Эр-Рияде, есть соперник

Россиянин Тюлюлин выступит на турнире UFC в Эр-Рияде, есть соперник
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Денис Тюлюлин (10-9) выступит на турнире UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает в социальных сетях инсайдер Марсель Дорфф.

Соперником Тюлюлина станет 38-летний марокканец Абу Азайтар (14-4-1), представляющий Нидерланды.

Денису Тюлюлину 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году и в марте 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей организации мира одна победа и четыре поражения.

Напомним, в главном событии турнира UFC on ABC 6 в Эр-Рияде непобеждённый боец среднего веса Хамзат Чимаев сразится с бывшим чемпионом организации австралийцем Робертом Уиттакером.

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