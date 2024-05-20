Чарльз Оливейра отреагировал на вызов Колби Ковингтона

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра отреагировал на вызов бывшего претендента на титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) американца Колби Ковингтона.

«Если это имеет смысл и это что-то хорошее для меня, то почему нет? Ковингтон — разговорчивый парень, много болтает, так что посмотрим. Дело не в том, что об этом думаю я. Главное, что об этом думает UFC», — приводит слова Оливейры издание Ag Fight.

В своём последнем бою на турнире UFC 296 в декабре Ковингтон уступил единогласным решением действующему чемпиону в полусреднем весе (до 77 кг) британцу Леону Эдвардсу.

Оливейра в апреле на UFC 300 проиграл раздельным решением россиянину Арману Царукяну.

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