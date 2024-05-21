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Британский экс-чемпион: Фьюри может победить в реванше с Усиком

Британский экс-чемпион: Фьюри может победить в реванше с Усиком
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Карл Фрэмптон высказался о потенциальном реванше между украинцем Александром Усиком (22-0, 14 KO) и соотечественником Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO), который может состояться осенью.

«Я считаю, Фьюри может победить в реванше. Мне нравится Усик, феноменальный боксёр, и меньше всего я хочу дискредитировать его, потому что он заслужил победу, но Фьюри сам виноват в том, что проиграл бой», — сказал Фрэмптон в эфире DAZN.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за три мировых титула, сенсационно отобрав их у звёздного украинца Владимира Кличко, после чего на два с половиной года приостановил карьеру.

Фьюри вернулся на ринг в июне 2018 года и в феврале 2020-го стал двукратным чемпионом мира, досрочно остановив непобеждённого американца Деонтея Уайлдера.

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