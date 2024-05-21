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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на исторический выход махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на исторический выход махачкалинского «Динамо» в РПЛ
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на выход махачкалинского «Динамо» в Российскую Премьер-Лигу.

«Дагестан вернулся в высшую лигу», — написал Хабиб Нурмагомедов в своей социальной сети.

Фото: Соцсети Хабиба

Напомним, после того как «Акрон» 20 мая в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» не опустятся ниже второй строчки в турнирной таблице по итогам текущего сезона. Эти два клуба напрямую обеспечили себе путёвку в следующий розыгрыш РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ впервые за 97 лет. До этого команда ни разу в своей истории не выступала в высшей лиге.

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