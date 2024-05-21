Александр Усик выступил с обращением к фанатам после победы в бою с Фьюри

Новый абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Немного времени прошло после поединка, немного помятое лицо, но, слава богу, победа есть. Хотел бы поблагодарить всех украинцев, которые за меня молились. Получаю огромное количество сообщений с поздравлениями. Спасибо! Для меня это очень важно, я действительно это ценю», — помимо прочего, сказал Усик.

В последнем поединке Усик встречался с британцем Тайсоном Фьюри. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Противостояние продолжалось 12 раундов и завершилось победой украинца раздельным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец выстоял и смог продолжить бой.

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